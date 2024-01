Man gewond bij schietincident in Vlissingen

Bij de politiemeldkamer kwam maandagochtend 1 januari rond 05.30 uur een melding binnen dat een gewonde man bij een woning had aangebeld en om hulp had gevraagd. Agenten troffen inderdaad een gewonde man aan. Het gaat om een 33-jarige man uit Vlissingen. Uit onderzoek blijkt dat hij het slachtoffer is geworden van een schietincident. De man is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Getuigen gezocht

De politie heeft direct een onderzoek opgestart, onder andere om te kunnen vaststellen waar het incident precies gebeurd is. Zo zijn er inmiddels buurtonderzoeksbrieven verspreid. Ook is de politie op zoek naar getuigen én naar mensen die over camerabeelden beschikken die mogelijk voor het onderzoek van belang kunnen zijn. Heeft u een beveiligingscamera aan uw woning of heeft u een deurbel met camera? En zijn daar tussen 04.30 uur en 06.00 uur mensen of voertuigen op te zien? Neem dan alstublieft contact met ons op, ook als de beelden onduidelijk zijn.