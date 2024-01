Politie neemt grote partij illegaal vuurwerk en drugs in beslag

De politie heeft zondagavond in een woning in de buurt Lievenspolder in Terneuzen een grote hoeveelheid (illegaal) vuurwerk in beslag genomen. Het gaat in totaal om 137 kilo vuurwerk. Ook troffen de agenten hard- en softdrugs aan. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. Eén verdachte wordt later verhoord.