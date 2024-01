Auto's vliegen in brand op A1 nadat vrachtwagen ze aanrijdt

Auto's in brand gevlogen

Twee slachtoffers met letsel werden naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Rond de klok van 17.00 uur reed een vrachtwagen met een oplegger, achter op een aantal personenauto’s. Dit gebeurde op de snelweg A1 ter hoogte van Amersfoort. Door de klap vlogen vervolgens twee personenauto’s in brand.

Omstanders halen slachtoffers uit brandende auto's

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, schoten gelukkig snel te hulp. Zij trokken twee slachtoffers uit de brandende voertuigen, terwijl de hulpdiensten massaal naar de locatie van het ongeval kwamen.

Slachtoffers

Twee slachtoffers werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, een 26-jarige man uit Rotterdam en een 63-jarige vrouw uit Ede. De 63-jarige vrouw was er ernstig aan toe. Inmiddels is de toestand van beide slachtoffers gelukkig stabiel.

Aanvullend onderzoek

De 53-jarige chauffeur van de vrachtwagen werd aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel. De man is verhoord en vervolgens heengezonden. Zijn vrachtwagen is in beslag genomen voor aanvullend onderzoek. De toedracht wordt verder onderzocht.