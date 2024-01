MQ-9 Reaper-toestellen aangekomen in Roemenië voor NAVO-taak

De eerste twee MQ-9 vliegtuigen zijn afgelopen dinsdagavond aangekomen in Roemenië.

Informatie verzamelen

'Het laatste toestel volgt op korte termijn. Met behulp van de onbemande toestellen wordt straks informatie verzameld aan de NAVO-Oostflank. De alliantie gebruikt de informatie bij de eventuele verdediging van het bondgenootschap', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Bestuurd vanaf vliegbasis Leeuwarden

De vliegtuigen gaan vluchten uitvoeren vanaf de Roemeense luchtmachtbasis Campia Turzii. De komende periode bouwen genisten van de landmacht er een kamp. Verder worden de vliegtuigen gereed gemaakt om in te zetten. Het besturen van de onbemande vliegtuigen gebeurt vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Daar wordt tevens de verzamelde informatie verwerkt.

Info delen met NAVO

De toestellen gaan opereren boven land en boven zee. Met de verzamelde informatie krijgt Nederland een betere zelfstandige informatiepositie en kan op verzoek informatie delen met de NAVO. Dat is belangrijk voor de eventuele verdediging van het grensgebied.

2.800 vlieguren op Curaçao

Nederland had de Reapers eerder gestationeerd op Curaçao. Daar zijn de toestellen gebruikt voor het trainen en paraat maken van luchtmachtpersoneel. Ook zijn ze ingezet bij anti-drugsoperaties. In totaal hebben de onbemande vliegtuigen op en rond het eiland ruim 2800 vlieguren gemaakt. Vanuit het Caribische eiland zijn de toestellen per transportvliegtuig naar Roemenië gebracht.

DASH-8

Na het vertrek van de MQ-9 blijft er nog een DASH-8 van de Kustwacht Caribisch gebied actief. Dit vliegtuig voert in het gebied maritieme patrouilles uit.