Ook beursgenoteerde bouwbedrijven moeten zich aan de fusiegedragsregels van de SER houden

FNV Bouwen & Wonen is blij met de SER-uitspraak dat ook Heijmans zich dient te houden aan de geldende fusiegedragsregels van de SER. In het voorjaar van 2023 had het bouw & infrabedrijf uit Rosmalen de vakbonden niet tijdig geïnformeerd over de overname van bouwbedrijf Wanrooij, waarna de FNV een klacht indiende bij de SER.

FNV Bouwen & Wonen bestuurder Rob van Gemert: ‘Wij zijn uiteraard zeer tevreden met deze uitspraak en dat wij in dergelijke voorkomende gevallen, dus ook bij andere bedrijven, als vakbonden tijdig geïnformeerd worden, zodat ook wij hier direct op in kunnen spelen. Heijmans had ons als vakbonden te laat over deze overname geïnformeerd. Reden hierachter was dat men vond dat Heijmans, als beursgenoteerd bedrijf, zich niet hoefde te houden aan de fusiegedragsregels van de SER. Bovendien waren ze bang dat als ze ons wel eerder hadden geïnformeerd, dat deze info zou lekken richting pers, voordat de fusie een feit zou zijn. Wij zijn toen hierover met Heijmans in gesprek gegaan, want wij wilden goede afspraken maken over de fusie. Heijmans kwam ons hierin echter niet tegemoet.’

Op alle punten gelijk gekregen

Van Gemert: ‘Vervolgens dienden wij als FNV over deze gang van zaken een klacht in bij de SER. De SER heeft de FNV nu op alle punten gelijk gegeven. Dus beursgenoteerde bedrijven zijn gewaarschuwd: ook voor hen geldt dat ze zich moeten houden aan de fusiegedragsregels van de SER.’

Beursgenoteerde onderneming

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming met activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra. Het hoofdkantoor staat in Rosmalen.