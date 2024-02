Agenten herkennen verdachte van diefstal dure viool

Die man staat namelijk op beelden die de politie eerder deelde onder collega’s en later in het Tv-programma Opsporing Verzocht. Daarop is te zien hoe een kostbare viool uit een trein op Amsterdam CS gestolen wordt. Reden genoeg voor de politiemensen de man te volgen en even later aan te spreken. Tijdens dat gesprek gedraagt hij zich zenuwachtig en wil niet zeggen hoe hij heet. Als hij geen identiteitsbewijs kan overhandigen, houden de agenten hem aan.

Op het bureau wordt de man ingesloten in het cellencomplex. Zijn spullen worden voor onderzoek in beslag genomen. Onder die spullen een reiskoffer. Als de agenten die openen, zien ze de kleding die de man droeg op de camerabeelden. De man zal gehoord worden om zodat hij een verklaring kan afleggen over zijn betrokkenheid.