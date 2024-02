Explosie Rotterdam mogelijk veroorzaakt door drugslab, man (34) aangehouden

Enorme explosie

Maandag 29 januari deed zich rond 20.30 uur een enorme explosie voor onder een wooncomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam Zuidwijk. Hierbij kwamen drie personen om het leven.

Drie lichamen bergen

'De hele week zijn de hulpdiensten met man en macht bezig geweest een veilige situatie te creƫren om zo de lichamen van de drie vermiste en overleden personen te kunnen bergen. Vrijdagochtend werd het laatste slachtoffer geborgen. Vanaf toen werd alles op alles gezet om de oorzaak van de explosie en brand te achterhalen', zo meldt de politie zaterdag.

Attributen voor vervaardigen drugs

Tijdens het veiligstellen van sporen stuitte de recherche op verschillende attributen die te maken kunnen hebben met het vervaardigen van verdovende middelen. 'Op basis van deze informatie hield de politie de 34-jarige Rotterdammer aan. Wat zijn exacte rol is en ook of de aangetroffen attributen de oorzaak kunnen zijn van de explosie worden onderzocht', aldus de politie.

Tips zijn welkom

Het onderzoek naar de enorme explosie is in volle gang en de politie komt heel graag in contact met mensen die mogelijk meer weten over wat er zich op de Schammenkamp heeft afgespeeld. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 .