Laatste verdachte in Utrechts onderzoek datingoplichting meldt zich

Eind 2023 sloeg de Utrechtse politie een grote slag in een onderzoek naar grootschalige datingoplichting verspreid over het hele land. Op 5 december werden er acht arrestaties verricht. Naar twee andere verdachten werd sindsdien gezocht. Met resultaat. De laatste verdachte meldde zich woensdag 7 februari zelf bij de politie.

Tientallen ouderen zijn in 2023 het slachtoffer geworden van oplichting en beroving via datingsites en apps. Het politieonderzoek leidde daarbij naar meerdere verdachten uit Utrecht. Zij muntten het doelbewust op mannen in een hogere leeftijdscategorie en maakten hen op verwerpelijke wijze veel geld en andere waardevolle spullen afhandig. De politie heeft acht van hen op 5 december aangehouden. Vijf van hen zitten momenteel nog vast. Drie andere verdachten zijn geschorst, maar blijven verdachte in het lopende onderzoek.

Zoektocht naar laatste verdachten

Sindsdien is de zoektocht naar twee andere verdachten voortgezet. Een van hen, een 19-jarige man, is begin januari opgespoord en in Capelle aan de IJssel gearresteerd. De laatste verdachte heeft zichzelf woensdag 7 februari op het politiebureau gemeld. De 27-jarige man is vervolgens gearresteerd. Beide verdachten zitten momenteel nog vast.