Isolatiecampagne wijst Groningers op voordelen en gratis hulp

Lagere energierekening

'Een goed geïsoleerde woning betekent minder energieverbruik en dus een lagere energierekening', zo meldt de provincie Groningen dinsdag. Andere voordelen zijn dat tocht in een goed geïsoleerd huis verleden tijd is, dat het in de winter lekker warm in huis is en de zomer juist koel. Wie wil dat nu niet?

'Te veel gedoe en het kost geld'

Toch zijn er nog heel veel woningen niet of slechts deels geïsoleerd. Belangrijkste redenen? Te veel gedoe en het kost geld. De campagne Zosimpelalswat laat de voordelen van isoleren zien en verwijst naar de gratis hulp die gemeenten bieden, zoals bij het aanvragen van subsidies. Maar denk ook aan energiecoaches en hulp bij kleine energieklussen voor huurders. Gemeenten, woningcorporaties en de provincie Groningen trekken samen op in deze provinciebrede campagne.

Gratis hulp

De belangrijkste boodschap aan alle Groningers is dan ook: zet de eerste stap. Ook of juist als je géén geld op je bankrekening hebt. Want voor die inwoners kan isolatie het verschil zijn tussen elke maand geld tekortkomen en rondkomen. Dus vraag gratis hulp als je wilt isoleren, klop aan bij je gemeente. Ook woningcorporaties bieden hun huurders hulp bij het besparen van energie. En het mooiste: dit kost je helemaal niks. Op de website van Zo simpel als wat staat welke gratis hulp er is én vind je ook meteen informatie over het belang van goede ventilatie.

Isoleren en ventileren horen bij elkaar

Prettig wonen en gezondheid zijn beide belangrijk. In een beter geïsoleerde woning moet er ook beter geventileerd worden. Het niet goed ventileren van je huis kan leiden tot schimmel en vochtproblemen, en uiteindelijk zelfs tot gezondheidsproblemen. Doorlopend verse lucht in je huis en het afvoeren van vieze lucht is belangrijk. Daarom is ook GGD Groningen actief bij de campagne betrokken.

Praktische tips

Net als in de voorgaande campagnes, over energie besparen en ventileren, valt de campagne op door haar opvallende en optimistische toon met een serieuze boodschap. Door het geven van praktische tips over isoleren en ventileren, zet het de inwoners aan tot actie. Kijk op www.zosimpelalswat.nl voor alle tips en hulp.