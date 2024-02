Bestuurder overleden na eenzijdig ongeval

De automobilist is door nog onbekende oorzaak tegen een boom aangereden. Inzet van hulpdiensten kon helaas niet meer baten. De politie is een onderzoek gestart om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeval. Zo is er gesproken met getuigen en is er onderzoek op locatie verricht.