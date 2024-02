Minder vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen in 2023

In 2023 werd voor bijna 55.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 15 procent minder dan in 2022.

Vooral minder vergund bij koopwoningen

'Vooral voor koopwoningen werden minder vergunningen afgegeven (-23 procent). Voor huurwoningen was dit 6 procent minder dan in 2022', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over de bouwvergunningen.

Kredietcrisis 2008/2009

In 2023 werden voor het tweede jaar op rij minder woningen vergund. In 2016 zijn voor het laatst minder nieuwbouwwoningen vergund dan in 2023. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld rond de 68.000 per jaar. Dat was nog wel minder dan in de periode voor de kredietcrisis van 2008/2009. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks voor gemiddeld 80.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Indicator

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening tot realisatie is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen voor nieuwbouw. Eerder meldde het CBS dat er in 2023 ruim 73.000 nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.