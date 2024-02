Twee cheetawelpjes geboren in Safaripark Beekse Bergen

Een cheeta in Beekse Bergen is in de ochtend van 11 februari bevallen van haar eerste nestje. 'De moeder en twee welpjes maken het goed', zo meldt het Safaripark vrijdag.

Uit Frankrijk

Hoofd dierenverzorger Christian Meurrens vertelt: 'De cheetavrouw Daria is eind oktober vanuit Frankrijk naar het Safaripark gekomen in het kader van het managementprogramma. Een kleine vier maanden na aankomst zijn er al welpjes! En dan te bedenken dat de dracht ongeveer drie maanden duurt. Een mooie aanwinst!'

Drie welpjes

Het nestje bestond oorspronkelijk uit drie welpjes. 'Jammer, maar het is het niet uitzonderlijk dat één welpje het niet overleeft bij de eerste worp. Zo'n eerste bevalling duurt toch wel wat langer en waarschijnlijk is daar iets misgegaan' aldus Meurrens. De jongen zijn geboren in het verblijf op de wandelsafari tegenover het hyenaperk bij de olifantenvallei.

Binnenverblijf

De cheeta's zitten de komende weken nog in het binnenverblijf. Meurrens: 'De jonge cheeta's zijn, in tegenstelling tot veel andere diersoorten, niet snel in staat om op eigen kracht de buitenwereld te verkennen. Over ongeveer een week gaan de oogjes open. Het duo moet ook eerst groeien, zodat ze sterk genoeg zijn voor de buitenwereld. Na een medische check en ontworming, komen we ook achter het geslacht van de welpjes.'

Stamboekhouder managementprogramma

Beekse Bergen is de stamboekhouder van het Europese managementprogramma van de cheeta's. Curator Lars Versteege: 'Als coördinator van het managementprogramma hebben we de belangrijke taak om genetisch goede dieren bij elkaar te zetten, zodat we een gezonde reservepopulatie hebben in Europese dierentuinen. We zijn ontzettend blij met deze twee gezonde welpjes.'

Cheetaruil

Enkele weken geleden vond er in het kader van hetzelfde managementprogramma een cheetaruil plaats met Burgers' Zoo. Versteege: 'We hebben gezien dat het klikt tussen die twee, maar of het daadwerkelijk tot een nestje leidt... Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen als het zover is.'

Bedreigingen

Met amper 7000 cheeta's in het wild, is de diersoort erg kwetsbaar. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, is er een zeer groot risico dat de soort snel uitsterft. Meurrens: 'Deze katachtige heeft met ontzettend veel bedreigingen te maken. Al zijn de grootste bedreigingen wel het verlies van de natuurlijke leefomgeving en mens-dierconflicten. Ongeveer 75 procent van alle cheeta's leeft buiten beschermde gebieden en komen vervolgens in conflict met veeboeren en dat heeft zo zijn consequenties voor de cheeta's.'

Stichting Wildlife

Beekse Bergen steunt, via Stichting Wildlife, Cheetah Conservation Botswana (CCB). In Botswana leeft de op één na grootste cheetapopulatie in het wild. De organisatie zet zich op verschillende manieren in om de cheeta te beschermen, dat doen ze middels natuureducatie en wetenschappelijk onderzoek naar de diersoort. Ook werken ze samen met de lokale boeren: CCB neemt een deel van de zorg op zich van de honden die het vee bewaken.