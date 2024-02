Man met explosief opgepakt in buurt van woning Vlaardingse loodgieter

Dinsdag 20 februari is opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de reeks explosies bij een loodgieter in Vlaardingen.

Opvallend gedrag

'Omdat het gedrag van de 19-jarige man uit Strijen opviel op de Gretha Hofstralaan, werd de politie gebeld. Na een korte achtervolging kon de verdachte worden aangehouden. In een achtergelaten tas werd zwaar vuurwerk aangetroffen dat onschadelijk is gemaakt', zo meldt de politie woensdag.

Tas met explosieven

Even na 20.00 uur werd de politie gealarmeerd. Agenten hadden de verdachte snel in het vizier en hielden hem in de omgeving aan. Kort ervoor liet hij een tas achter, met daarin zwaar illegaal vuurwerk dat ook gebruikt wordt bij explosies en waarvan het bezit strafbaar is.

Explosief onschadelijk gemaakt

Explosievenverkenners van de politie maakten het explosief samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk waarna het in beslag is genomen voor onderzoek. De 19-jarige man uit Strijen wordt verhoord waarbij onderzocht wordt of er een verband is met de reeks explosies in Vlaardingen.

Blijf melden

Verscherpt toezicht in Vlaardingen blijft. Politie, gemeente en particuliere beveiligers blijven zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Het onderzoek naar de reeks explosies en wie betrokken zijn bij de uitvoering en vooral naar opdrachtgevers gaat onverminderd door. 'Melden blijft van groot belang. Ziet u iets verdachts, meld dit dan altijd bij ons via 112. Melden kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen op 088 - 661 77 34', aldus de politie.