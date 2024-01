Zich verdacht gedragende man (19) uit Delfzijl aangehouden in Vlaardingen

Aangehouden

'De 19-jarige man uit Delfzijl ging er in eerste instantie vandoor, maar kon na een korte zoektocht alsnog worden aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Verscherpt toezicht Vlaardingen

Nog steeds is er in Vlaardingen verscherpt toezicht. Toen de verdachte de surveillerende agenten even na 02:00 uur zag, rende hij direct weg. Even was hij uit beeld, maar niet veel later zagen de agenten de man in de bosjes liggen en konden ze hem aanhouden.

Bivakmuts

Hij bleek onder andere in bezit van een bivakmuts. Ook wat hij mogelijk nog kort vóór zijn aanhouding in bezit had, wordt onderzocht. Net als de reden waarom hij ervandoor ging en zich voor de agenten verstopte. Ook wordt onderzocht of er een link is met de reeks explosies in Vlaardingen. De verdachte is maandag 8 januari voorgeleid en de rechter-commissaris heeft besloten dat hij veertien dagen langer blijft vastzitten.