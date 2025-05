Arrestaties na onderscheppen drugs in conservenblik door HARP

In een strafrechtelijk onderzoek van het HARP, Hit and Run Postteam, heeft de politie op dinsdag 29 april een 45-jarige vrouw uit Rijswijk aangehouden op verdenking van het overtreden van de opiumwet. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij opzettelijk verdovende middelen heeft gestuurd naar het buitenland.

Op 28 augustus 2024 werd er door de Douane tijdens een controle in een postcentrum in Den Haag een pakket onderschept. In het pakket zat een conservenblik met daarin een zakje met ongeveer 60 gram MDMA verstopt. De drugs was onderweg naar Nieuw-Zeeland.

Na de vondst werd er onder leiding van een officier van justitie in Den Haag een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Meerdere pakketten

In het onderzoek van het HARP kwam de verdachte naar voren. De vrouw bleek in een periode van zeven maanden meerdere pakketten met daarin verdovende middelen gestuurd te hebben. In de pakketten werden verschillende soorten harddrugs aangetroffen. De drugs waren onderweg naar verschillende landen, waaronder Australië, Tsjechië, India en Paraguay.

Uit onderzoek van het HARP is het vermoeden ontstaan dat alle pakketten door een en dezelfde persoon zijn gestuurd, namelijk de aangehouden verdachte. De vrouw wordt ook verdacht van het bezit van harddrugs. Op de dag van de aanhouding werd in haar woning een grote hoeveelheid van in ieder geval meer dan 10 kilogram aan verschillende harddrugs aangetroffen. De andere bewoner van de woning, een 40-jarige man uit Rijswijk, werd ook aangehouden voor het bezit van deze harddrugs.

De twee verdachten zijn op vrijdag 2 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft het voorarrest met veertien dagen verlengd.

HARP

Het HARP is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Douane en het Openbaar Ministerie. Het team houdt zich bezig met het opsporen en vervolgen van criminelen die drugs per post versturen naar het buitenland.