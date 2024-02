Actie ‘Adopteer een dier in Oekraïne’ vandaag van start

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals start vandaag een adoptieprogramma voor achtergebleven honden, katten, paarden en zelfs een kameel in Oekraïne. Het is twee jaar geleden dat Russische troepen het land binnenvielen, waar naast mensen ook veel dieren het slachtoffer van zijn. De actie ‘Adopteer een dier in Oekraïne’ wil die dieren en hun verzorgers helpen.

'Tienduizenden oorlogsdieren aan de frontlinie hebben elke dag honger', zegt initiatiefnemer Karen Soeters. 'Met het adoptieprogramma willen we ze voorzien van voldoende voer en medische zorg. Lokale vrijwilligers hebben hier geen geld meer voor.' House of Animals heeft afgelopen twee jaar al tienduizenden oorlogsdieren in Oekraïne ondersteund met voedsel, medische zorg en nieuwe behuizing. Zo is er geholpen met de bouw van paarden-, katten- en hondenverblijven in diverse opvangcentra, om de aanhoudende stroom van oorlogslachtoffers op te vangen. Er zijn generatoren geschonken met brandstof en er wordt een mobiel noodhospitaal opgezet om gewonde dieren te kunnen opereren. Als deze hulp komt tot stand dankzij donateurs.

Gered uit de vuurlinie

Adoptieouders kunnen vanaf vandaag virtueel een hond, kat, paard, ezel en zelfs een kameel adopteren. Daarmee helpen ze de dieren in Oekraïne met voer, medicijnen, huisvesting en veterinaire hulp. Er worden geen dieren naar Nederland gehaald. De adoptiedieren verblijven bij lokale vrijwilligers in huis, of in dierenopvangcentra langs de frontlinie. Daar brengen Oekraïense soldaten regelmatig gewonde honden of katten naartoe, die ze uit de vuurlinie hebben gered.

Kameel en ezel

Op vrijdagmiddag 2 maart wordt het adoptieprogramma voor oorlogsdieren in Oekraïne officieel geopend door kameel Yasha. Hij is met zijn beste vriendin ezel Masha gered uit een failliete dierentuin, waar ze Yasha aan de leeuwen wilden voeren. Pegasus ligt vlakbij de frontlinie in Dnipro. De dieren zijn doodsbang voor de explosies van raketinslagen en granaten, maar vinden steun bij elkaar. Behalve Yasha en Masha zijn ook paard Kamila, hond Mukthar, een groep puppy’s, de gewonde katten Peach en Phil en de hondjes Mouse, Busya en Basya beschikbaar voor adoptie.

Kies je dier

Iedereen kan vanaf vandaag op de website van House of Animals een keuze maken uit de beschikbare dieren, voor een adoptie op afstand en een adoptiepakket. Alle dieren worden liefdevol opgevangen en verzorgd door Pegasus en Myav-Gav in Dnipro, The City of Dogs in Mykolaiv en Angel in Zaporizja. De officiële opening door kameel Yasha op vrijdag 2 maart 2024 is te volgen via een livestream.