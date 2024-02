Bebloede 'lijken' voor Duitse consulaat Amsterdam neergelegd

In Amsterdam zijn maandagochtend vroeg voor het Duitse consulaat aan de Honthorststraat door onbekenden witte zakken in de vorm van lichamen neergelegd.

Onderzoek

De witte 'lijkzakken' waren ook bebloed. Omdat de inhoud van de zakken onduidelijk was werd de politie gewaarschuwd. Die heeft onderzoek verricht en de straat afgezet.

Explosieven Verkenning

Ook werd het team Explosieven Verkenning van de politie ter plaatse geroepen. Al gauw bleek dat er geen lichamen of explosieven in de zakken zaten. Volgens AT5 zou de politie een melding hebben gekregen nadat de zakken waren neergelegd. De melder zei dat hij mensen met maskers op had gezien die de zakken hebben neergelegd. Tussen de zakken werd ook een doek aangetroffen met daarop de tekst 'Free Palestine'.