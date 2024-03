Onderzoek naar overlijden kind

De hulpdiensten werden donderdagochtend gealarmeerd voor een reanimatie van een kind in een woning aan de Sleedoornstraat in Heijen. Het één-jarig jongetje is ondanks de inzet van de hulpdiensten helaas overleden.

Bij overlijdens zijn niet altijd direct doodsoorzaken vast te stellen. Ook bij het overlijden van dit één-jarige kind is dit het geval. In dergelijke situaties is het gebruikelijk dat middels onderzoek wordt geprobeerd een beter beeld van het overlijden te krijgen. Ook bij het overlijden van het één-jarig kind uit Heijen wordt nu middels aanvullend onderzoek geprobeerd een beter beeld van de doodsoorzaak te verkrijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een schouw op het lichaam of het uitvoeren van een sectie.