Ouders langer vast in onderzoek naar dood baby Helvoirt

In het onderzoek naar de dood van een baby in Helvoirt heeft de rechter-commissaris vrijdag een 39-jarige man en een 34-jarige vrouw voor twee weken in bewaring gesteld.

Betrokkenheid bij overlijden

'Op maandagmiddag 26 februari overleed het enkele weken oude jongetje in een woning aan de Schoorstraat in Helvoirt. Het onderzoek leidde maandagavond tot de aanhouding van de vader en de moeder', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het kindje.

Noodzakelijk zorg onthouden

'Gelet op de omstandigheden waaronder de baby is gevonden, houdt het OM er in ieder geval rekening mee dat het jongetje de noodzakelijke zorg onthouden is', aldus het OM. Op dit moment staat nog niet vast wat de oorzaak van het overlijden van de baby is. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Het verdere onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wat de ouders precies verweten kan worden.