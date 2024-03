Rook uit stroomkastje langs de Sint-Oedenrodeseweg in Best

Zondagmiddag merkte voorbijgangers op dat er rook kwam uit een stroomkastje langs de Sint-Oedenrodeseweg in Best.

Stroom uitgeschakeld

Naast de brandweer werd ook Enexis in kennis gesteld. Terwijl de brandweer aanwezig was heeft een medewerker van Enexis de stroom bij een volgende stroomkast uitgeschakeld waarna het roken stopte.

Ziggo

Omdat de straatkant van Ziggo bleek te zijn kon Enexis er niet in. Omdat het niet meer rookte keerde de brandweer en de politie terug. Ziggo werd in kennis gesteld en deze gaat samen met Enexis kijken wat de schade is. Door het uitschakelen hebben enkele woningen in de omgeving geen stroom.