Man (62) doodgestoken in Den Haag, verdachte (38) aangehouden

Melding steekincident omgeving Loevesteinlaan

Rond 08.00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in de omgeving van de Loevesteinlaan. Uit onderzoek bleek het steekincident aan de Dalfsenstraat te hebben plaats gevonden. 'Agenten troffen twee slachtoffers aan met verschillende steekwonden. Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed een 62- jarige man uit Den Haag ter plaatse aan zijn verwondingen. Een 61-jarge vrouw uit Den Haag werd vervoerd naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdag

Aanhouding verdachte

De verdachte, een man van 38 jaar uit Den Haag kon kort daarna worden aangehouden in het Zuiderpark in Den Haag. De verdachte is in gesloten en zal worden gehoord. In het onderzoek zijn er meerdere woningen in de omgeving van de Dalfsenstraat door de politie binnen getreden.

Uitgebreid onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onder leiding van een officier van justitie doet uitgebreid onderzoek naar dit dodelijk steekincident. Het onderzoek is op dit moment in volle gang.