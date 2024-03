Automobilist ramt hekwerk en belandt in sloot langs de Parallelweg in Boxtel

Hekwerk

Een automobilist raakte met zijn auto van de weg, ramde een hekwerk omver en belandde in een sloot. De man is in een ambulance nagekeken en voor verder onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis. Zowel het hekwerk als de auto raakten zwaar beschadigd.

ProRail

Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto uit de sloot te takelen. Ook ProRail werd in kennis gesteld, omdat het hekwerk de scheiding was tussen de openbare weg en het baanvak Boxtel-Eindhoven. Dit hekwerk zal met spoed worden gerepareerd. Naast een ambulance kwam ook de politie ter plaatse. Over de precieze oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.