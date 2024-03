Marine haalt mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen uit de vaart

De Koninklijke Marine heeft vandaag ceremonieel afscheid genomen van Zr.Ms. Vlaardingen. De mijnenjager is na 35 jaar trouwe dienst in de gelijknamige gemeente uit vaart genomen. De reden daarvoor is dat de mijnendienst komende jaren wordt volledig wordt vernieuwd. Zo wordt eind 2025 het eerste nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Vlissingen in dienst gesteld.