Stoken van snoeihout, hoe zit het nou? Regels verschillend per gemeente

Snoeihout

Toen de brandweer arriveerde kwamen er metershoge vlammen boven de stapel met snoeihout uit en trok de rook richting Boxtel. Brandweerlieden trachtte het vuur te doven maar de eigenaar van het perceel was in de veronderstelling te mogen stoken. Ook de politie kwam ter plaatse.

Verschillende regels per gemeente

Later bleek dat er per gemeente verschillende regels bestaan omtrent het stoken van snoeihout. Zo mag er vooralsnog in de gemeente Boxtel in de maanden maart en november gestookt worden, wel moeten aan bepaalde regels voldaan worden. Maar in de gemeente Oirschot wordt er geen ontheffing verleent om snoeihout op te stoken. In dit geval mocht er dus gestookt worden, en niet veel later werd een nieuwe voorraad snoeihout op het vuur gegooid en laaide het vuur weer flink op.

Boxtel

De gemeente Boxtel schrijft bovendien op haar website dat men in een later stadium nog een besluit neemt voor het verlenen van een ontheffing voor het stoken van snoeihout, dit i.v.m. de duurzaamheid en de uitstoot van stikstof en fijnstof.