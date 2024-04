Kunstplanten worden steeds populairder in Nederland en dit is waarom

Hoewel bewezen is dat echte groene kamerplanten goed en rustgevend voor je gezondheid zijn, zien we het toch steeds vaker dat men in Nederland kiest voor neppe planten in huis. Dat terwijl dergelijke planten jarenlang not done waren en we de laatste jaren toch massaal kiezen voor meer groen in ons leven.

We kunnen dus gerust stellen dat de trend van de kunstplanten een opvallende trend is, want waarom kiezen we in Nederland steeds vaker voor dergelijke neppe planten en gaan we niet voor de echte groene alternatieven? We zochten het voor je uit in dit artikel en gaan dieper in op de voordelen van kunstplanten.

Waarom worden kunstplanten steeds populairder?

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom kunstplanten alsmaar populairder worden. Wat in ieder geval belangrijk is om te weten, is dat er ieder jaar nieuwe trends op het gebied van wonen te vinden zijn. Toevallig (of niet) horen kunstplanten in dé woontrends van 2024 thuis. Jaren geleden zagen we deze trend ook al in huis, maar wat nu anders lijkt te zijn, is dat er zoveel voordelen te vinden zijn aan kunstplanten dat de trend de komende tijd niet meer weg lijkt te gaan. Dat heeft met een aantal zaken te maken, zoals:

Met kunstplanten heb je niet te maken met seizoensgebonden beperkingen. Je kunt kunstplanten immers het hele jaar door kopen en neerzetten, ongeacht welk seizoen het is. Dit soort neppe planten ‘bloeien’ immers altijd!

Daarnaast hebben kunstplanten een natuurgetrouwe uitstraling. Vandaag de dag zijn kunstplanten zo realistisch dat je ze niet meer kunt onderscheiden van echte planten. Dat is een van de grootste redenen waarom kunstplanten tegenwoordig zo in trek zijn. Tot enkele jaren geleden was dit nog niet het geval, maar nu zeker wel.

Ook kun je met kunstplanten alle kanten op wat betreft decoratie. Sterker nog: ze bieden onbeperkte decoratiemogelijkheden. Je kunt ze immers in iedere ruimte plaatsen en zelfs gebruiken in je tuin! Zo is er voor iedere ruimte wel wat te vinden op het gebied van kunstplanten.

Verschillende voordelen te vinden aan kunstplanten kopen

Kort samengevat zijn er genoeg redenen te vinden waarom kunstplanten de laatste tijd zo populair zijn geworden in Nederland. Natuurlijk helpen de vele voordelen van kunstplanten ook hierbij. Nederlanders zijn bijvoorbeeld erg van het gemak. Wat dat betreft zit je met neppe planten helemaal goed, omdat deze geen dagelijkse verzorging nodig hebben. Je hoeft dus geen groene vingers te hebben om een paar mooie planten in huis te hebben staan. Ze hebben geen water en zonlicht nodig om altijd te blijven stralen. Daarnaast zijn kunstplanten ontzettend duurzaam, omdat ze jarenlang mee kunnen gaan.

Dit voordeel past heel goed bij de huidige samenleving waarin duurzaamheid alsmaar belangrijker aan het worden is. Steeds meer mensen in Nederland willen hun steentje bijdragen aan een betere wereld door te investeren in duurzaamheid. Met kunstplanten in huis heb je dus al een goed begin te pakken. Kunstplanten slijten niet, behouden hun mooie kleur en worden niet beïnvloed door verschillende temperaturen. Je kunt er dus echt jaren van genieten, een garantie die je niet bij echte planten hebt. Wat daarbij goed is om te weten, is dat kunstplanten ideaal zijn voor mensen die een allergie hebben, zoals een pollenallergie. Daar heb je geen last van met kunstplanten.

Hier moet je op letten bij het kopen van kunstplanten

Als je je woning of kantoor ook wilt verrijken met een paar kunstplanten is er een aantal zaken waar je op moet letten. Er zijn namelijk heel veel verschillende soorten kunstplanten op de markt waarbij er echt een groot verschil in kwaliteit is te ontdekken. Kijk daarom altijd goed naar het materiaal waar de plant van gemaakt is. Hoogwaardige kunstplanten zijn bijvoorbeeld gemaakt van materialen zoals zijde en duurzame kunststof, terwijl minder kwalitatieve kunstplanten gemaakt zijn van materiaal dat er plastic-achtig uitziet.

Het liefst ga je voor een natuurlijke uitstraling wanneer je kunstplanten koopt. Dat is dus ook zeker iets waar je op moet letten. Kijk goed naar de details van de bladeren, de kleuren en andere punten waardoor een kunstplant er zo realistisch mogelijk uitziet. Hoewel een kunstplant erom bekend staat dat de plant weinig onderhoud nodig heeft, is het alsnog aan te raden om te kijken hoe je de plant mooi en schoon kunt houden. Voor het minste onderhoud kies je voor een plant die eenvoudig af te spoelen is. Let tot slot op de grootte van de kunstplanten om deze te matchen met de ruimte waar je de kunstplant wil plaatsen.