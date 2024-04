Premier Rutte bezoekt Nederlandse troepen in Litouwen

Minister-president Mark Rutte was op bezoek bij de Nederlandse troepen in Litouwen.

Enhanced Forward Presence

Daar draagt Nederland met 270 tot 300 militairen bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 27 maart tot en met 2 april 2024.

'Klaar staan om te vechten'

Tijdens het bezoek aan Litouwen benadrukte de Nederlandse delegatie het belang van cohesie en discipline tijdens de missie. "Wanneer er op de knop gedrukt wordt moeten wij klaar staan om te vechten."

'Grens NAVO is hier'

De premier had tijdens het bezoek een informeel moment met de Nederlandse militairen. Hij vroeg ze hoe zij de missie in Litouwen en het leven op de kazerne ervaren. Voor vertrek sprak hij de militairen toe en bedankte hen voor hun inzet "De grens van de NAVO is hier. Die moeten wij verdedigen. Daarom is het zo belangrijk dat jullie hier zijn.”