237,65 miljoen euro steun voor jonge boeren

Het kabinet gaat jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel ondersteunen. Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stelt hiervoor bijna 240 miljoen euro beschikbaar uit zowel Europees als nationaal geld. Jonge boeren en tuinders ervaren, na de grote aankoopsom van een bedrijf, vaak in de beginperiode een hoge financieringslast, waardoor het lastig is te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming. Het bedrag wordt uitgekeerd via verschillende subsidie openstellingen tot en met 2027. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024 en bedraagt 75 miljoen euro, met een maximum van 80.000 euro per aanvrager.

Minister Adema: “Ik ben ontzettend blij dat we iets kunnen doen voor jonge boeren die net een bedrijf starten of een bedrijf overnemen. Hopelijk geeft die 80.000 euro net dat steuntje in de rug om de eerste periode financieel door te komen en een mooi toekomstgericht boerenbedrijf neer te zetten. We hebben jonge ondernemers in de landbouw hard nodig, zij zijn de toekomst en brengen veel nieuwe kennis en innovatie met zich mee.”

De regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en staat bekend als de ‘Vestigingssteun voor jonge landbouwers’. Het bedrag is een som van Europese (74,65 miljoen euro) en nationale middelen (163 miljoen eigen middelen). Boeren die na 1 januari 2023 een bedrijfsovername hebben gedaan, kunnen ook nog een aanvraag indienen.

Vestigingssteun voor jonge landbouwers

Jonge ondernemers zijn onmisbaar voor een vitaal platteland. De vernieuwing die zij met zich meebrengen is belangrijk voor de toekomstige sociale, economische en ecologische duurzaamheid van plattelandsgebieden, de voedselzekerheid en strategische autonomie in Nederland en in de Europese Unie. Daarom hebben jonge boeren een belangrijke plek in het GLB-NSP. Zij ervaren bij de start of overname een grote drempel doordat bedrijven een relatief grote aankoopsom kennen (deels door grondwaarde) maar tegelijkertijd een lage rentabiliteit. Om de financieringslast voor die periode te verlagen is de ‘Vestigingssteun voor jonge landbouwers’ in het GLB-NSP opgenomen.

Jonge ondernemers die de subsidie willen aanvragen moeten een bedrijfsplan indienen bij de aanvraag die voor de komende vijf jaar de economische en ecologische doelen beschrijft. Het bedrijfsplan moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen op het gebied van klimaat, natuur en waterkwaliteit.

Andere ondersteuning voor jonge boeren

Naast de vestigingssteun komt er ook een andere subsidie uit het GLB speciaal voor aankomende jonge boeren en tuinders. Zo is er voor de periode 2023-2027 1,25 miljoen euro beschikbaar voor ‘Samenwerken aan generatievernieuwing’. Deze regeling is voor jonge landbouwers en zij-instromers die geïnteresseerd zijn om (eventueel samen) een boerenbedrijf te starten. Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor projecten waarin gewerkt wordt aan het uittesten van vernieuwende concepten die landbouwgrond en het agrarisch ondernemerschap toegankelijker maken voor (potentiële) jonge landbouwers.

Kennis is cruciaal voor een startende ondernemer. Daarom werkt het ministerie nauw samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) aan de vormgeving van een ‘Kenniscentrum Bedrijfsovername’. Daarnaast is het ministerie van LNV samen met het onderwijs, bedrijfsleven en agrarische adviesdiensten in gesprek over hoe bijvoorbeeld via het onderwijs, jonge boeren en tuinders de juiste kennis krijgen over het starten van een nieuw bedrijf.