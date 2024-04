Twee arrestaties na zware mishandeling vrachtwagenchauffeur

Een 64-jarige Bulgaarse vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht op een parkeerplaats bij een horecazaak aan de Engelandweg ernstig mishandeld. Hij liep een dubbele beenbreuk op en is naar een ziekenhuis in Goes gebracht. De politie heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee ter plaatse een 28-jarige man uit Kerkwijk en een 46-jarige man uit Aalst als verdachten aangehouden. Het lijkt te gaan om een conflict tussen truckers onderling.