Man in Mercedes rijdt 'dodemansrit' over meerdere snelwegen

Motoragent zet achtervolging in

Rond 13.00 uur reed een motoragent op de A16 vanuit zuid richting noord ter hoogte van de Brienenoordbrug van Zuid naar Noord. Daar zag hij een zwarte Mercedes met zeer hoge snelheid rijden over de rijstrook die alleen voor vrachtwagens is. De agent zette de achtervolging in. De agent bereikte een snelheid van 235 km/u en nog steeds liep de auto op hem uit. De Mercedes haalde op deze snelheid zowel via links als via rechts andere auto’s in. Hij haalde in over de vluchtstrook en reed over verdrijvingsvlakken.

Uitwijken om aanrijding te voorkomen

De Mercedes reed via de A16 naar de A20 richting Hoek van Holland. Ook op het 80 km traject waar het op dat moment druk was met verkeer bleef hij ver boven de 200 km/u rijden en links en rechts andere auto’s inhalen. Meerdere auto’s moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen.

Politiehelikopter neemt achtervolging over

Omdat er andere eenheden en een politiehelikopter onderweg waren, besloot de motoragent de achtervolging te staken voor zijn eigen veiligheid en die van het andere verkeer. De Mercedes nam de afslag Vlaardingen en reed de Broekpolderweg op om te keren. Hij reed vervolgens op hoge snelheid richting een motoragent die moest uitwijken naar de berm ter bescherming.

Geprobeerd motoragenten aan te rijden

Eerder had de bestuurder ook al geprobeerd op een andere motoragent in te rijden. Vervolgens reed de Mercedes een fietspad op de Broekpolderweg op waar op dat moment twee fietsers reden die eveneens moesten uitwijken om niet door de Mercedes aangereden te worden. De politie komt graag in contact met deze fietsers voor een verklaring. Hopelijk willen zij zich melden.

Richting Amsterdam

De Mercedes ging vervolgens via de Broekpolderweg de A20 weer op. De dollemansrit ging vervolgens via de A20 over de A13 richting Den Haag over de A4, waar de auto werd ‘opgepikt’ door de politiehelikopter. Bij de afrit van de N207 nam de bestuurder van de auto de afrit om op hoge snelheid over de N207, om door de bebouwde kom van Roelofarendsveen heen te rijden. Daar ging de bestuurder de A4 in de richting van Amsterdam op. De achtervolging ging vervolgens weer met snelheden boven de 200 kilometer per uur over de A4, A5 en A10. Hierbij is meerdere malen met hoge snelheid over de vluchtstrook gereden door de bestuurder.

Gestrand zonder brandstof op ring A10

Op de A10 kwam het voertuig tot stilstand omdat het zonder brandstof kwam te staan. De 28-jarige bestuurder is aangehouden voor poging doodslag en gevaarlijk rijgedrag. De auto is in beslag genomen en het rijbewijs is ingevorderd. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van dit rijgedrag. Ook beelden van dashcams zijn welkom in het onderzoek.