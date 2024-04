Man en vrouw opgepakt voor ondergronds verplaatsen van miljoenen euro’s, dollars en ponden

Op dinsdag 9 april zijn in een onderzoek naar ondergronds bankieren een 47-jarige man en 40-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden.

Ondergronds bankieren

'Zij worden verdacht van het ondergronds verplaatsen van miljoenen euro’s, dollars en ponden. Tijdens doorzoekingen in de woning en een toko zijn diverse gegevensdragers, contant geld en een geldtelmachine inbeslaggenomen voor nader onderzoek. Ook is een Range Rover inbeslaggenomen en is beslag gelegd op diverse bankrekeningen', zo meldt de politie donderdag.

Start onderzoek

Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte een financieel rechercheteam van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder leiding van het Landelijk Parket op 30 mei 2023 onderzoek 26Alencon. De man en vrouw worden verdacht van het (inter)nationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen voor derden. Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor miljoenen aan verschillende euro’s, dollars en ponden zijn verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld afkomstig uit misdrijven. Het onderzoek is in volle gang.