Motorrijder (40) omgekomen bij eenzijdig ongeval in Haarlem

Bij een éénzijdig ongeval met de motorfiets is zaterdagmiddag in Haarlem op de Oudeweg een 40-jarige Haarlemmer om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondag

Flauwe bocht

Uit getuigenverklaringen en het onderzoek van de afdeling verkeersongevallen analyse is gebleken dat hij in een flauwe bocht de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Nadat hij de rijbaanscheiding raakte kwam de man in aanraking met een lichtmast dat hem fataal is geworden.