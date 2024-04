KNMI: hagel en zware windstoten maandagmiddag

Het KNMI heeft zondag de waarschuwing Code Geel afgekondigd vanwege onweersbuiten met hagel en zware windstoten die maandagmiddag over Nederland trekken.

Van west naar oost

'Maandagmiddag trekt er een stevige buienlijn van west naar oost over het land. Bij deze buien kunnen zware windstoten voorkomen, ook is er kans op onweer en hagel', zo meldt het KNMI zondag.

Tussen 13.00 en 03.00 uur

'In de avond nemen landinwaarts de zware windstoten af, maar de westelijke kustprovincies houden tot en met de nacht naar dinsdag kans op zware windstoten', aldus het KNMI. De sterkte van de zware windstoten ligt tussen 75 en 100 km/u. Deze zware windstoten komen voornamelijk voor bij een actieve buienlijn die in de middag over het land trekt