Minderjarige aangehouden voor explosies om diefstal kledingstuk

Foto: Politie

Amsterdam De politie heeft dinsdag 16 april 2024 een 16-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar twee explosies in Amsterdam-Noord. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de explosies vermoedelijk zijn gepleegd vanwege een diefstal van een kledingstuk. De Amsterdamse politie vindt het zorgelijk dat deze sociale conflicten worden uitgevochten met levensgevaarlijke explosieven.

De explosies vonden eind maart plaats aan de Slootdorpstraat in Amsterdam-Noord. Direct heeft de politie een groot onderzoek gestart wat heeft geleid tot de aanhouding van de 16-jarige jongen. Vermoedelijk zijn de explosies het gevolg van een diefstal van een kledingstuk. De jongen zit op dit moment vast en wordt verhoord. De officier van justitie bepaalt later of hij moet worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.