Een woning vol met drugs en explosief materiaal

De politie vond donderdagmiddag 18 april harddrugs, een zelfgemaakte vuurwerkbom en tassen vol met vuurwerk in een woning in het Kraanstraatje. De bewoner was niet thuis en zal later verantwoording moeten afleggen.

De politie kreeg recent een anonieme tip dat in een woning in het Kraanstraatje drugs gemaakt zou worden. Agenten betraden donderdag de woning en vonden onder andere ruim 100 gram harddrugs en ongeveer 20 kilo vuurwerk. Het gaat om honderden vuurwerkproducten. Zo vonden ze bijvoorbeeld een tas met tientallen explosiegevoelige signaalfakkels, zo’n 300 exemplaren “Magnum” en een tas met 100 exemplaren “Black Widows”. In een keukenkastje lag zelfgemaakt vuurwerk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) kwam eraan te pas om het voorwerp veilig te stellen en te vernietigen. De situatie in de woning leidde tot brandgevaar, explosiegevaar en gevaar voor persoonlijk letsel. Daarom neemt de gemeente bestuurlijke maatregelen en is bezig om de woning te sluiten. De politie doet onderzoek naar de strafbare feiten en de verdachte (40) zal zich moeten verantwoorden.