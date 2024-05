Amsterdam wil pleziervaart uitstootvrij

Amsterdam wil een deel van het water in centrum vanaf 2025 vrijmaken voor alleen plezierboten die varen op elektriciteit, of roei- of trapboten. Zo maken we de stadslucht schoner en de stad duurzamer. U kunt tot en met 10 juni uw mening geven over dit voorstel, schriftelijk of mondeling op een inloopbijeenkomst.