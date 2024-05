FNV: Scheefgroei zet door

De FNV publiceert vandaag het onderzoeksrapport ‘Jaarverslag van de BV Nederland 2023: Winstgroei het nieuwe (ab)normaal’. Uit dit onderzoek blijkt dat de winstgroei van bedrijven in 2023 verder steeg met 11%. Dat is bovenop de 36% in de periode 2019-2022. Dat is extra opvallend gezien het feit dat de omzet in 2023 gelijk bleef.