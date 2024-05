Psychische problemen speelden een rol bij fatale verkeersruzie in Lith

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 71-jarige vrouw uit Lith veroordeeld voor een volledig uit de hand gelopen verkeersruzie waardoor uiteindelijk een andere vrouw om het leven kwam. Volgens de rechtbank kampt de verdachte met psychische problemen en kan het delict haar maar in verminderde mate worden toegerekend. Ze krijgt een gevangenisstraf van 3,5 jaar en een rijontzegging van in totaal 10 jaar. Daarnaast moet zij in totaal ruim 80.000 euro betalen aan schadevergoedingen.

De verdachte reed in juli 2022 aan het begin van de avond in het centrum van Lith tijdens het parkeren van haar auto tegen een uitgeklapte fietsendrager die achterop een geparkeerde auto zat. Zij was ervan overtuigd dat de schade die daardoor aan haar auto ontstond, de schuld was van de eigenaren van de andere auto, omdat zij het fietsenrek niet hadden ingeklapt. Ze klopte daarom aan bij de eigenaren, een Poolse man en vrouw. Na enige tijd ontstond een wat grimmige sfeer. De verdachte wilde de situatie uit de weg gaan en maakte aanstalten te vertrekken omdat "de verzekering het dan maar op moet lossen".

De man en vrouw begrepen dit niet en dachten dat de verdachte de plaats van het ongeval wilde verlaten zonder haar gegevens achter te laten. Daarom gingen ze voor en achter de auto staan. Desondanks startte de verdachte haar auto en ging langzaam rijden. De vrouw belandde op de motorkap en de man trok daarna het bestuurdersportier open om de verdachte te laten stoppen. De verdachte reed vervolgens toch weg en ging steeds harder rijden, met de vrouw nog op de motorkap en de man hangend aan het portier. De verdachte reed zo ongeveer 100 meter door, raakte vervolgens in een flauwe bocht van de weg, botste tegen een paaltje en vlaggenmast en eindigde met haar auto in een voortuin.

De vrouw viel bij het van de weg raken van de motorkap en werd vervolgens door de auto van de verdachte overreden. Het slachtoffer liep daarbij zodanig ernstig letsel op dat zij enkele uren later in het ziekenhuis overleed.

Geen vrijspraak

Volgens de verdediging was de verdachte in paniek. Bovendien zou de man haar bij de keel hebben gegrepen toen zijn partner op de motorkap lag, waardoor de verdachte geen controle meer had over de auto. De rechtbank verwerpt dit verweer. Deze lezing vindt namelijk geen enkele steun in de bewijzen. Volgens getuigen moest de man al heel snel alle moeite doen om zich met beide handen aan het portier vast te houden, omdat hij anders zou vallen.

Sprake van opzet?

De rechtbank stelt voorop dat niet blijkt dat de verdachte de intentie had om (een of beide) slachtoffers te doden. Wel moet zij zich bewust zijn geweest van de aanzienlijke kans dat haar gedrag tot dodelijk letsel kon leiden bij de twee personen. Daarbij weegt mee dat de verdachte door bleef rijden terwijl de vrouw op haar motorkap lag en de man aan het portier hing. De rechtbank kwalificeert haar gedrag dan ook als doodslag en een poging tot doodslag.

Onbenullig verkeersdelict met verregaande gevolgen

De verdachte heeft vanwege een onbenullig verkeersconflict, dat op eenvoudige wijze had kunnen worden afgehandeld, het leven van de nabestaanden volledig ontwricht en voorgoed veranderd. De nabestaanden moeten plots hun partner, dochter en moeder missen. Het leed en gemis is voor hen enorm. Daar komt bij dat de verdachte maar moeilijk lijkt na te kunnen denken over haar eigen gedrag en de verantwoordelijkheid voor de gehele situatie bij de slachtoffers legt.

De man probeert als alleenstaande vader zowel de rol van vader als moeder voor zijn jonge dochtertje te vervullen. Daarom kan hij zijn werk als bouwvakker niet meer fulltime verrichten en heeft hij – naast het enorme persoonlijke verlies – ook nog eens aanzienlijk minder inkomsten.

Psychische problemen

De officier van justitie eiste een celstraf van 8 jaar, maar hield daarbij geen rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid. De rechtbank doet dit wel. Volgens een psycholoog is namelijk sprake van een posttraumatische stressstoornis en een andere gespecificeerde disruptieve-impulsbeheersingsstoornis, die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de situatie. De psycholoog sprak zich niet uit over de doorwerking van die stoornissen in het delict. Uit getuigenverklaringen over het gedrag van de verdachte na het delict maakt de rechtbank op dat deze stoornissen ook duidelijk invloed hebben gehad op haar keuzes tijdens het delict. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank bovendien rekening met de leeftijd van de verdachte. De rechtbank legt daarom een celstraf van 3,5 jaar op. Daarnaast mag de verdachte na afloop van de detentie 10 jaar lang geen motorvoertuigen besturen.

Verder moet zij in totaal ruim 80.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de ouders, zoons en partner van het slachtoffer.