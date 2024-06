Gemeente bepalend voor premie fietsverzekering: verschil loopt op tot 234 euro

Verzekeraars hanteren grote premieverschillen voor het verzekeren van een e-bike. Vooral de regio is doorslaggevend voor de premie. Zo betaalt een persoon in Middelburg maar 149,40 euro voor een verzekering met de meest gekozen looptijd van 3 jaar. Een persoon uit Amsterdam legt 383,40 euro neer voor diezelfde verzekering van dezelfde verzekeraar, dat is een verschil van 234 euro. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijker Overstappen.nl, die naar aanleiding van Wereldfietsdag op 3 juni de verschillen in fietspremies in Nederland onderzocht.

Premieverschillen lopen op tot honderden euro’s

De premies van fietsverzekeringen in verschillende gemeenten van Nederland lopen flink uiteen. De drie duurste gemeenten liggen allemaal in de randstad. De premies zijn gebaseerd op een fietsverzekering voor een e-bike van 3000 euro met een looptijd van 3 jaar.

Regio bepaalt de kans op diefstal

Volgens Jeremy Broekman, expert verzekeringen bij Overstappen.nl, is de kans op diefstal één van de factoren voor de hoogte van de fietspremie. ‘Verzekeraars schatten de kans op diefstal en/of andere schades vele malen hoger in de steden dan in de rustigere stukken van Nederland. Dat zie je zeker terug in de premie: het is een stuk duurder om een e-bike van 3000 euro te verzekeren in de Randstad dan in de rest van Nederland. Ook al blijft de dekking hetzelfde.’ Dat er meer diefstal plaatsvindt in Amsterdam dan in Middelburg blijkt uit data van Nederlandse Politie. In 2023 vonden er 13,47 fietsdiefstallen per 1000 inwoners plaats in Amsterdam, in Middelburg was dat 8,18 fietsdiefstallen per 1000 inwoners.

Fietsverzekering steeds duurder

Volgens Broekman neemt de elektrische fiets, ondanks de hoge premie voor een fietsverzekering, nog altijd toe in populariteit. ‘Waar de e-bike vroeger een vervoersmiddel was voor ouderen, zijn het nu vooral jongeren die rondrijden door de steden. Verzekeraars zien hierdoor steeds meer schadeclaims voor elektrische fietsen. En ook dat zie je terug in de premie, die steeds hoger wordt. Door het groeiend aantal diefstallen hebben zeven verzekeraars in 2024 zelfs aangekondigd te stoppen met het verzekeren van fatbikes, een populair model onder jongeren.’