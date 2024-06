Snelle aanhouding na steekincident op straat

In de vroege ochtend van woensdag 5 juni is een 44-jarige man uit Amstelveen ernstig gewond geraakt bij een steekincident op de Parnassusweg in Amsterdam. Agenten konden ter plaatse meteen een verdachte (36) aanhouden.

Rond 5.40 uur kreeg de meldkamer meldingen van omstanders die zagen dat twee mannen ruzie hadden op de openbare weg. Agenten troffen kort daarop twee ruziënde mannen die bovenop elkaar lagen. Eén van hen was zwaargewond als gevolg van meerdere steekwonden. Hij is voor de benodigde medische zorg door de ambulancedienst naar het ziekenhuis vervoerd. De andere man kon ter plaatse worden aangehouden en zal worden verhoord. De toedracht van het incident is nog onderwerp van onderzoek. Om daar een beter beeld van te krijgen, is de omgeving afgezet voor forensisch onderzoek en gesproken met getuigen. Met de snelle aanhouding van de 36-jarige Amsterdammer gaat het onderzoek verder. Zijn exacte rol bij dit incident wordt momenteel onderzocht.