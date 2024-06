Man krijgt geen nieuwe eurobiljetten voor 'in oven verbrandde' bankbiljetten

'Koekjes bakken'

Bij besluit van 23 november 2020 heeft De Nederlandsche Bank N.V. een aanvraag van de man om omwisseling van beschadigde bankbiljetten afgewezen en de biljetten ingehouden. De man stelt dat hij bankbiljetten ter waarde van € 6.500,00 in zijn oven had verborgen, dat zijn toenmalige vriendin dat niet wist, dat zij de oven heeft aangezet om koekjes te bakken en dat de bankbiljetten daardoor zijn beschadigd.

Zeer veel afwijkingen waargenomen

Het Nationaal Analyse Centrum (NAC) van DNB heeft onderzoek gedaan naar de beschadigde bankbiljetten. In een rapport van 19 november 2020 heeft het NAC vermeld dat de beschadiging door verhitting is ontstaan, dat zeer veel afwijkingen zijn waargenomen die niet overeenstemmen met de door man gegeven verklaring voor de beschadiging, dat het onderzoek een ander soort beschadiging laat zien als bankbiljetten geplaatst worden in een vergelijkbare elektrische oven en dat de beschadiging van de bankbiljetten van man waarschijnlijk is veroorzaakt door direct contact met vuur.

Direct contact met vuur

De man heeft een aanvraag gedaan om de beschadigde bankbiljetten om te wisselen. Omdat de man volgens DNB geen juiste verklaring heeft gegeven voor de beschadiging en uit het onderzoek van het NAC blijkt dat de bankbiljetten in direct contact met vuur zijn gekomen, heeft DNB geconcludeerd dat de bankbiljetten vermoedelijk moedwillig zijn beschadigd. Omdat de man ook geen verklaring heeft gegeven voor de door het NAC waargenomen afwijkingen, heeft DNB verder niet voldoende redenen om te vermoeden dat man te goeder trouw is.