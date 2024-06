Man schiet met vuurwapen in woonwijk Spijkenisse

Vuurwapen

'Meerdere getuigen hadden gezien dat een man met een vuurwapen op De Waarsman stond. Uit camerabeelden blijkt dat de man geschoten heeft en vervolgens weg is gerend', zo meldt de politie. Een tweede verdachte is ook gevlucht. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gewond geraakt.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van dit schietincident. Op dit moment spreekt de politie getuigen en worden camerabeelden bekeken. 'Mocht u iets gezien of gehoord hebben of andere informatie hebben dat ons onderzoek verder helpt, dan horen we dat graag', aldus de politie