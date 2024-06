Oude Chinook krijgt tweede leven in Nationaal Militair Museum Soest

Een oude Chinook-transporthelikopter (D-663) staat vanaf vandaag in het Nationaal Militair Museum in Soest. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Schenking aan museum

Het toestel was al sinds de jaren negentig in gebruik. Defensie heeft het geschonken omdat de hele Chinook-vloot is vervangen en gemoderniseerd. De laatste machine van totaal 20 nieuwe werd in november 2022 door de Amerikaanse fabrikant Boeing opgeleverd.

Militair Museum.

De Chinook is een werkpaard. Verplaatsingen van militairen en materieel, transport van grote en zware objecten, medische evacuaties en natuurbranden blussen. De nieuwe transporthelikopters hebben al die taken van de oude overgenomen. Die zijn door intensief gebruik dan ook echt versleten.

Dubbele rotorbladen

De nieuwe als CH-47F MYII CAAS aangeduide transporthelikopters zijn gehuisvest bij het Defensie Helikopter Commando op Vliegbasis Gilze-Rijen. De Chinook is herkenbaar aan de karakteristieke dubbele rotorbladen.