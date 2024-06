Geen levenslang maar celstraffen tot 28 jaar voor moord op Peter R. de Vries

Veroordeling medeplichtigen

'Drie andere mannen worden veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op Peter R. de Vries. Zij krijgen straffen opgelegd variërend van 10 tot 14 jaar. Twee mannen, die alleen verdacht werden van deelname aan een criminele organisatie, worden vrijgesproken. De laatste verdachte wordt vrijgesproken van medeplichtigheid en deelname aan een criminele organisatie. Hij wordt wel veroordeeld voor het bezit van drugs', aldus de rechtbank.

Neergeschoten in Leidsedwarsstraat

Op dinsdag 6 juli 2021 werd Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Vrijspraak voor deelname aan een criminele organisatie

Zeven van de negen mannen, behalve de schutter en de chauffeur, worden verdacht een criminele organisatie te hebben gevormd. Voor de moord op Peter R. de Vries kan de rechtbank niet vaststellen dat er samenwerking of communicatie was tussen die verdachten. Dit geldt ook voor de andere misdrijven. De rechtbank concludeert dat er geen onderlinge verdeling van werkzaamheden of afstemming van activiteiten was om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het ging om losse personen of groepjes personen zonder verbindend element. De verdachten worden dan ook vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het is niet uit te sluiten dat er via hogerhand coördinatie van activiteiten heeft plaatsgevonden, maar eventuele opdrachtgevers zijn niet opgenomen in de tenlastelegging zodat de rechtbank daarover niet heeft kunnen oordelen.

Geen terroristisch oogmerk

Het OM verdenkt zeven mannen van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Aan vijf van hen is moord met een terroristisch oogmerk tenlastegelegd. De verdachten hebben niets willen verklaren, ook niet over de bedoeling van het neerschieten van Peter R. de Vries. Op basis van de aangetroffen telefoonberichten, de omstandigheden waaronder de moord is gepleegd en het feit dat schokkende filmbeelden van een zwaargewonde De Vries op sociale media zijn verschenen, kan niet worden afgeleid dat de moord is gepleegd met een terroristisch oogmerk.

Vrijspraak voor 'terroristisch oogmerk'

De rechtbank benadrukt dat vaststaat dat de Nederlandse samenleving door de moord ernstig is geschokt. Maar dat betekent niet dat daardoor ook sprake is van een terroristisch oogmerk. Daarvoor is noodzakelijk dat de daders de moord hebben gepleegd met de bedoeling om de Nederlandse bevolking ernstige vrees aan te jagen, bijvoorbeeld de angst dat een ieder het volgende slachtoffer kan zijn. De rechtbank heeft dit niet kunnen vaststellen. Dit leidt er toe dat de verdachten worden vrijgesproken van de strafverzwarende omstandigheid van terroristisch oogmerk.

Drie mannen schuldig aan moord, drie medeplichtig

De rechtbank acht bewezen dat Krystian M., Delano G. en Kamil E. zich schuldig hebben gemaakt aan de moord op Peter R. de Vries. De moord is grondig voorbereid. Er is een gestolen auto gebruikt met valse kentekenplaten en er zijn vuurwapens geregeld en uitgetest. In de weken voorafgaand aan de moord is de omgeving van de studio van RTL Boulevard verkend en is Peter R. de Vries een aantal keren gevolgd toen hij van de studio naar de parkeergarage liep.

Liquidatie

De moord op Peter R. de Vries is een liquidatie. Het totale gebrek aan respect voor het leven van Peter R. de Vries volgt ook uit de berichten die zijn aangetroffen op de telefoon in de vluchtauto. De moord is op klaarlichte dag gepleegd in het centrum van Amsterdam. Verdachten hebben, door niets te willen verklaren, geen verantwoordelijkheid genomen voor hun daden.

Celstraffen tot 28 jaar

Voor levenslange gevangenisstraffen zoals door het Openbaar Ministerie geëist voor de uitvoerders, ziet de rechtbank geen ruimte omdat het gaat om een enkelvoudige moord en ze niet eerder zijn veroordeeld voor soortgelijke delicten. De rechtbank is van oordeel dat de rol van Krystian M. als opdrachtgever van de schutter en de chauffeur, die zelf op veilige afstand bleef, zwaarder gestraft moet worden dan die van de twee uitvoerders.

30 jaar voor Krystian M.

De rechtbank vindt voor hem de maximale tijdelijke straf van 30 jaar passend. Omdat hij recent in een andere strafzaak al bijna 4 jaar cel opgelegd heeft gekregen, moet dat van deze straf worden afgetrokken. Dat betekent dat Krystian M. 26 jaar en 1 maand krijgt opgelegd. Delano G. en Kamil E. worden allebei veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf.

Leveren moordwapen

Drie andere mannen worden veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op Peter R. de Vries. Een man leverde het moordwapen aan de schutter. Hij wordt veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. De twee anderen stonden op de dag van de moord op de uitkijk en worden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Deze twee mannen waren ook betrokken bij het maken van filmbeelden van Peter R. de Vries, nadat hij was neergeschoten. Het maken van filmbeelden – hoe verwerpelijk ook – levert volgens de rechtbank geen medeplichtigheid op aan de moord. Een man wordt vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moord op Peter R. de Vries. Twee anderen worden vrijgesproken omdat deelname aan een criminele organisatie niet is bewezen.