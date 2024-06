Geleverde Nederlandse militaire steun aan Oekraïne passeert € 3 miljard

De waarde aan militaire steun die Nederland tot nu toe leverde aan Oekraïne is de € 3 miljard gepasseerd. Sinds het laatste berichtmoment vorig jaar december leverde Nederland voor zo’n € 470 miljoen. Daarmee komt het totaal op € 3,1 miljard. Het gaat vooral om commerciële leveringen. Dat meldt minister Kajsa Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer.

Van het resterende budget voor Oekraïne zijn contracten gesloten en projecten gestart. Oekraïne kan hierdoor voortdurende leveringen tegemoet zien.

Onder de goederen die Nederland sinds december leverde, zitten onder meer gevechtsvoertuigen, vuursteunsystemen, munitie (klein kaliber, zware munitie en granaten), diverse radarsystemen en voertuigen als trucks en opleggers. Ook zijn veldhospitalen, tenten en toebehoren en verschillende soorten logistiek materiaal richting Oekraïne gegaan.

Minister Ollongren lanceerde vorige maand het plan om samen met hulp van andere Patriot-bezittende landen op korte termijn een Patriot-systeem te assembleren en te doneren aan Oekraïne. Dat project vordert, zegt de minister. “Alle puzzelstukken liggen nu op tafel, binnenkort leggen we hem.”

Waarde

De waarde van de in het afgelopen half jaar commercieel verworven goederen bedraagt zo’n € 410 miljoen. Vanuit eigen voorraden is nog eens ter waarde van € 35 miljoen gedoneerd. Met een extra donatie van € 25 miljoen aan het International Fund for Ukraine komt het bedrag uit op zo’n € 470 miljoen.

CV90’s en drones

Daarnaast werd deze maand bekend dat Nederland €400 miljoen investeert om met Denemarken en Zweden CV90-pantervoertuigen te bouwen voor Oekraïne. Ook draagt Nederland 60 miljoen bij aan extra, offensieve dronecapaciteit voor het land.