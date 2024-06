Jongeren die graag het huis uit willen lukt dat minder vaak

Van de thuiswonende jongeren die hebben aangegeven graag het huis uit te willen, verhuisde van 2021 tot 2023 45 procent daadwerkelijk. Tussen 2015 en 2017 was dit nog 51 procent. Steeds meer thuiswonende jongeren willen meteen een koopwoning, maar het aandeel dat naar een huurwoning verhuisde bleef gelijk. In de Randstad verhuizen jongeren die uit huis willen minder vaak dan daarbuiten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

In Woononderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt uitgevoerd, wordt aan mensen gevraagd of zij binnen twee jaar willen verhuizen. Eerder bleek al dat het aandeel thuiswonende jongeren dat wilde verhuizen maar geen woning kon vinden, tussen 2015 en 2021 was verdubbeld naar 12 procent. Het CBS heeft nu onderzocht hoeveel thuiswonende jongeren van 18 tot 35 jaar die aangaven graag op zichzelf te willen gaan wonen, dit ook daadwerkelijk deden in de twee jaar na de enquête.

In de twee jaar na de enquête van 2021 verhuisde 45 procent van de thuiswonende jongeren die hadden aangegeven graag uit het ouderlijk huis te willen verlaten. Van 2018 tot 2020 verhuisde 47 procent, van 2015 tot 2017 was dat nog 51 procent.