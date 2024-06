21 juni is Nationale Toplessdag – Topless zonnen mag íedereen

Wel of niet topless zonnen? Iedereen zou zich vrij moeten voelen om die keuze zélf te maken. Op 21 juni organiseert belangenorganisatie NFN Open & Bloot vanuit haar merk BlootGewoon! voor de zevende keer de bewustwordingsdag ‘Nationale Toplessdag’ om aandacht te geven aan de verworven vrijheden die wij in Nederland hebben. Ook bij slecht weer is het belangrijk om deze boodschap uit te dragen!

Net als mannen vinden veel vrouwen het prettiger en vrijer voelen om zonder topje te zonnen. Toch doen ze dit op Nederlandse stranden maar weinig. Opvallend, want op veel vakantiestranden rondom de Middellandse Zee gebeurt het wel veel. De behoefte is er heus ook hier, maar heel veel vrouwen doen het niet.

Zonde, want de vrijheid om zelf te kiezen hoe je wilt zonnen hebben we in Nederland gewoon! Waar mannen met ontblote borst mogen zonnen, mogen vrouwen dit natuurlijk ook. Er is geen wet die dit verbiedt. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen zijn - gelukkig - de basis van onze grondwet.

Waarom topless zonnen zo fijn is?

Genoeg redenen, denk bijvoorbeeld aan:

➢ Geen knellende bandjes of natte badkleding op je lijf na het zwemmen

➢ Het fijne vrije gevoel van de wind en zon op je huid

➢ Door blote borsten op het strand te (laten) zien, krijg je een realistischer lichaamsbeeld

➢ Meer zichtbaarheid zorgt voor minder schaamte en onzekerheid over je lijf

➢ Je krijgt een mooi egaal zomers kleurtje

Seksualiseren van borsten

Natuurlijk kan het kwetsbaar voelen. Ontblote borsten worden tegenwoordig al snel geseksualiseerd. Maar door ze te verbergen, verandert dat niet en maken vrouwen zichzelf eigenlijk alleen maar kwetsbaarder. Jammer, toch? Hoe meer vrouwen ervoor kiezen om topless te zonnen, hoe gewoner het weer wordt. Alle borsten horen erbij NFN vindt het erg belangrijk om te benadrukken dat álle borsten er bij horen. Klein, groot, appel- of peervormig, intact of aangedaan door een ziekte of operatie. Ieders borst mag het zonlicht zien.

Christine Kouman, directeur-bestuurder van NFN: ‘’Veel vrouwen zijn onzeker over hoe ze eruit zien. Wanneer je je bloot geeft en anderen dit ook doen merk je snel genoeg dat jij helemaal niet zo bijzonder bent. Je bent goed zoals je bent. Deel dit gevoel door niet zo over elkaar te oordelen. Voel je vrij, geef je bloot!’’

Iedere zonnige dag is een toplessdag

Dus: kies zélf of je topless wil zonnen. Dat recht heeft iedereen. Bij goed weer op de Nationale Toplessdag én op alle andere dagen van het jaar dat het lekker strandweer is. Goed voorbeeld doet goed volgen! Doe gezien het weer dit jaar vooral mee met de online challenge #toplessdag. Meer info: blootgewoon.nl/toplessdag.