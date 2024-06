FNV: Medewerkers voeren actie tegen bezuinigingen op langdurige zorg

Medewerkers in de zorg voeren dinsdag 25 mei acties in Den Haag tegen bezuinigingen op de langdurige zorg. Ze zijn het zat dat de politiek blijft vasthouden aan bezuinigingen, terwijl ze al op hun tandvlees lopen. De actie wordt georganiseerd door FNV-leden.

Op dinsdag 25 juni om 10.00 uur start de eerste actie op de Koekamp in Den Haag. Medewerkers in de ouderenzorg zetten daar een bed neer en zijn aanwezig om publiek te laten zien dat het water hen aan de lippen staat. Zij zijn van mening dat goede zorg steeds meer onder druk staat en bij medewerkers heerst het gevoel dat bewoners in de kou komen te staan. De ernst van de situatie uit zich dinsdag op de Koekamp in het nabootsen van een levensechte situatie uit de praktijk van de ouderenzorg. De boodschap: de groeiende personeelstekorten zorgen voor een oplopende werkdruk en zetten de zorg verder onder druk. Nog meer bezuinigingen zullen deze problemen alleen maar verergeren.

Vrees dat sector bezuinigingen niet meer aan kan

Er hangt een bezuiniging van 315 miljoen euro op de langdurige zorg boven de tafel in de Tweede Kamer. Medewerkers in de Langdurige Zorg vrezen dat de sector deze bezuiniging niet meer aan kan. Marly Nieuwenhuisen, medewerkster in de ouderenzorg: ‘Ik hoop dit werk nog te kunnen en willen doen tot mijn pensioen. Maar dan moeten ze niet verder gaan bezuinigen.’ Nicole Jansen, werkzaam in de gehandicaptenzorg, benadrukt: ‘De voorgenomen bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zijn overbodig en onverantwoord! Aangezien we nu al kampen met enorme personeelstekorten, onderbezetting en hoge werkdruk. Het is momenteel al een uitdaging om basiszorg te leveren aan onze cliënten.”

Zorgmedewerkers naar Tweede Kamer

Iets later op dinsdag, om 13.00 uur, zullen zorgmedewerkers naar de Tweede Kamer gaan om daar hun stem te laten horen tegen deze onaanvaardbare bezuinigingen. De actie moet een duidelijk signaal afgeven aan de politiek: de grens is bereikt en verdere bezuinigingen zullen desastreuze gevolgen hebben voor de zorgsector.