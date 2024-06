Opdrachtgever 'vergismoord' op dj in Amsterdam Nieuw-West moet 25,5 jaar cel in

Een 43-jarige man is maandag veroordeeld tot 25 jaar en 6 maanden celstraf voor zijn rol bij de moordaanslag op Djordy Latumahina, zijn vriendin en hun toen tweejarige dochter in 2016 in Amsterdam Nieuw-West. Dit meldt de rechtbank Amsterdam maandag.

Aanstichter

De man is volgens de rechtbank de aanstichter en organisator van de schietpartij. Hij heeft een 46-jarige man ertoe aangezet om de moord op Latumahina en de pogingen tot moord op diens vriendin en dochter te laten plegen. De 43-jarige wordt tevens veroordeeld voor zijn coördinerende en leidende rol binnen een criminele organisatie. De rechtbank spreekt hem vrij van de voorbereiding van een andere liquidatie in 2015 in Berlijn.

Persoonsverwisseling

De Amsterdamse dj Djordy Latumahina werd in oktober 2016 door twee schutters neergeschoten terwijl hij met zijn vriendin en dochter in zijn auto zat in een parkeergarage van zijn appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West. Hij overleed ter plekke, zijn vriendin raakte zwaargewond. Hun dochter bleef wonderwel ongedeerd. Volgens informatie van het Team Criminele Inlichtingen was er sprake van een persoonsverwisseling. Niet Latumahina maar ene 'Gino' zou het beoogd doelwit zijn geweest. De twee schutters en een aantal andere betrokkenen bij deze schietpartij zijn inmiddels onherroepelijk veroordeeld. De 43-jarige man die vandaag is veroordeeld werd later aangehouden.

Ontsleutelde berichten

Het bewijs in de zaak tegen de 43-jarige man is met name gebaseerd op ontsleutelde berichten. De rechtbank concludeert dat deze informatie rechtmatig is verkregen en dat de man de gebruiker is geweest van de accounts die aan hem worden toegeschreven.

Aanstichter en organisator

De moordaanslag was zorgvuldig voorbereid en er is gebruik gemaakt van (semi)automatische wapens, gestolen auto's en prepaid-telefoons. De 43-jarige man is volgens de rechtbank de aanstichter en organisator van de schietpartij. Hij heeft de 46-jarige man ertoe aangezet de moordaanslag te plegen, gaf hem toestemming de moordopdracht uit te laten voeren en betaalde hem daar loon voor. Hij verstrekte informatie over de moordopdracht aan de 46-jarige man, die op zijn beurt de twee schutters aanstuurde. De schutters vroegen aanvankelijk om een foto van het beoogde doelwit. Toen zij die niet kregen, namen ze zonder te weten hoe het beoogde doelwit eruitzag met zeer grof geweld een jong gezin onder vuur, dat op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was.