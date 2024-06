OM in beroep tegen uitspraken in alle strafzaken moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag appel ingesteld in alle negen strafzaken betreffende de moord op Peter R. de Vries. Dit meldt het OM zojuist.

3x levenslang geëist

Het OM had tijdens de inhoudelijke behandeling tegen drie verdachten – de schutter, de chauffeur en de moordmakelaar – een levenslange gevangenisstraf geëist. De rechtbank veroordeelde de schutter en de chauffeur beiden tot 28 jaar en de moordmakelaar tot 26 jaar en één maand. 'In verband met de strafmaat heeft het OM vandaag appel aangetekend', aldus het OM.

Oneens met vrijspraken

Daarnaast is het OM het niet eens met de vrijspraken die de rechtbank onder andere heeft uitgesproken ten aanzien van de tenlastegelegde criminele organisatie en het terroristisch oogmerk alsmede met de aan de andere verdachten opgelegde straffen. Daarom is in alle zaken hoger beroep ingesteld.