Afname binnenlands goederenvervoer over de weg in 2023

Laagste gewicht sinds 2015

'Dat is 7 procent minder dan in 2022 en daarmee het laagste gewicht sinds 2015. Deze afname komt vooral doordat er minder goederen binnen de Nederlandse landsgrenzen werden vervoerd', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Daling

Het binnen Nederland vervoerde gewicht daalde in 2023 met 8,3 procent naar 526 miljoen ton. Het internationaal over de weg getransporteerde gewicht door Nederlandse vrachtauto’s daalde in 2023 met 0,9 procent naar 116 miljoen ton. In 2022 was dit met 9,1 procent gedaald.

Vervoer bouwgoederen meest afgenomen

Er werden in 2023 vooral minder bouwgoederen vervoerd. Het vervoerde gewicht van zand, grind, bouwmaterialen en andere goederen voor de bouwnijverheid daalde met 12,1 procent, van 140 miljoen ton in 2022 naar 123 miljoen ton in 2023. Het vervoer van landbouwgoederen en overige voedingsproducten nam in 2023 met 5,3 procent af.